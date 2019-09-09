СМИ: число пострадавших из-за тайфуна в Японии возросло до 36

По меньше мере один человек погиб, 36 пострадали в Японии в результате тайфуна "Факсай", который обрушился на центральные и восточные регионы страны минувшей ночью. Об этом в понедельник сообщил телеканал NHK, передает

Погибла жительница района Сэтагая, которая упала из-за порыва ветра и ударилась головой о стену здания. Все пострадавшие проживают в столичном регионе и префектурах Канагава, Сайтама, Сидзуока и Тиба.

Японские авиакомпании к настоящему времени были вынуждены отменить 163 внутренних рейсов из-за последствий тайфуна. Движение железнодорожного транспорта в столице было нарушено утром, однако сейчас постепенно входит в график. Многим пассажирам пришлось по несколько часов ждать в очередях, чтобы попасть на платформу из-за отмены поездов на ряде направлений.

"Факсай" стал 15-м тайфуном, сформировавшимся в этом году в Тихом океане. Сейчас тропический шторм ослаб и покинул территорию Японии. Он продолжает движение в Тихом океане мимо побережья северного японского острова Хоккайдо. Скорость ветра в его пределах составляет, по данным метеорологов, 40 м/с.

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