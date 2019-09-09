Палата общин обязала правительство обнародовать кризисный план на случай "жесткого" Brexit

9 сентября 2019 23:05 (UTC+04:00)

Палата общин обязала британский кабмин 11 сентября обнародовать кризисный план на случай "жесткого" Brexit, а также переписку, посвященную подготовке правительства к прекращению работы парламента. Требование покинувшего правящую Консервативную партию депутата Доминика Грива в ходе состоявшегося в понедельник голосования поддержали 311 законодателей, против выступили 302, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Парламентская оппозиция подозревает, что руководство страны утаивает важную информацию, касающуюся возможных последствий Brexit без сделки с Брюсселем. Кроме того, премьер-министра Бориса Джонсона пытаются уличить в прямом обмане. Ранее глава правительства заявлял, что его решение с 9 сентября приостановить работу парламента на целых пять недель вместо одной перед началом новой парламентской сессии не является попыткой помешать депутатам заблокировать возможность "жесткого" Brexit. Оппозиция требует раскрыть содержание рабочей переписки советников правительства, парламентских чиновников, а также главы пресс-службы Джонсона, чтобы доказать, что премьер-министр говорил неправду.

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