Нацбанк Украины отменил ограничения на выведение капитала для иностранцев

9 сентября 2019 23:40 (UTC+04:00)

Национальный банк Украины отменил для иностранных инвесторов ежемесячный лимит в сумме 5 миллионов евро на репатриацию средств от продажи ценных бумаг, корпоративных прав и ряда других операций, соответствующее постановление было принято в понедельник, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В рамках валютной либерализации и для дальнейшего улучшения инвестиционного климата Национальный банк отменил ежемесячный лимит в сумме 5 миллионов евро на репатриацию средств от продажи ценных бумаг, корпоративных прав, а также средств, полученных в результате уменьшения уставных капиталов юридических лиц, выхода из хозяйственных обществ иностранными инвесторами", - сообщила пресс-служба.

Кроме того, как сообщается, расширен перечень операций, которые разрешается осуществлять по счетам нерезидентов. В частности, на текущие счета физических лиц-нерезидентов разрешено зачисление средств в гривнах, полученных в качестве дивидендов, процентных доходов по ценным бумагам и других доходов по объектам прав собственности в Украине, не связанные с их отчуждением, продажей, ликвидацией или уменьшением уставного капитала.
Послабления вступают в силу 10 сентября 2019 года.

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