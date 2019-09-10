Трамп не исключил возможности возобновления переговоров с КНДР по денуклеаризации

Президент США Дональд Трамп не исключил возможности того, что переговоры между США и КНДР по денуклеаризации возобновятся в ближайшее время. С такими словами он выступил в понедельник перед журналистам на Южной лужайке Белого дома незадолго до вылета в штат Северная Каролина, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Только что появилось сообщение, что он председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын хотел бы встретиться. У меня очень хорошие отношения с председателем Ким Чен Ыном", - сказал Трамп. "Посмотрим, что произойдет. Но я всегда говорю, что проводить встречи - это хорошо, а не плохо", - добавил американской лидер.

В понедельник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), опубликовавшее официальное заявление первого замминистра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, сообщило о том, что руководство республики рассчитывает возобновить переговоры с США о денуклеаризации Корейского полуострова в конце сентября.

30 июня между лидерами двух стран Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном состоялась третья по счету встреча, которая прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея. Президент США по итогам этой встречи рассказал, что стороны рассчитывают вскоре возобновить переговоры на рабочем уровне, однако в течение прошедших двух месяцев возобновление контактов не произошло.

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