Британский парламент обсуждает вопрос о проведении досрочных выборов

10 сентября 2019 03:00 (UTC+04:00)

Депутаты Палаты общин в понедельник вечером приступили к обсуждению вопроса о необходимости проведения досрочных выборов в британский парламент. В ближайшее время законодатели должны будут уже во второй раз за последние дни проголосовать по предложению правительства провести внеочередные выборы в середине октября, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я смирился с тем, что выборы являются единственной возможностью выйти из патовой ситуации, сложившейся в палате", - сказал премьер-министр Борис Джонсон, открывая дебаты. По его словам, британский народ должен наделить главу наиболее популярной партии "мандатом на ведение переговоров с ЕС на следующем саммите Евросоюза", который состоится 17-18 октября.

4 сентября британские парламентарии уже отклонили предложение Джонсона о проведении досрочных выборов. Как отмечают британские политические обозреватели, на этот раз шансы премьера на успех также крайне малы. Для того, чтобы назначить выборы, правительство должно заручиться поддержкой 434 депутатов - двух третьих от всего состава Палаты общин, что возможно лишь при поддержке со стороны оппозиции. Однако Лейбористская партия, которую поддержали другие оппозиционные силы, заявила о намерении поддержать досрочные выборы лишь после того, как Джонсон попросит у Евросоюза об отсрочке Brexit, чего глава правительства делать не намерен.

По словам Джонсона, позиция лейбористов является проявлением трусости со стороны руководства оппозиции, боящегося поражения на выборах, к проведению которых оно же призывало последние два года.

Голосование, которое должно состояться в ночь на вторник после завершения дебатов, станет последним в текущей сессии британского парламента. После его завершения правительство объявит о приостановке работы парламента до 14 октября.

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