США отслеживают ситуацию в связи с данными о запуске снарядов КНДР

США в связи с сообщениями о запуске КНДР снарядов находятся в тесном контакте с союзниками в регионе. Об этом заявил представитель американской администрации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы видели сообщения о запуске снарядов КНДР, - сказал собеседник. - Продолжаем отслеживать ситуацию и находимся в тесном в контакте с нашими союзниками в регионе".

КНДР запустила два неопознанных снаряда в направлении Восточного моря. По его данным, неустановленные снаряды были выпущены в восточном направлении с территории провинции Пхёнан-Намдо, расположенной на западе КНДР.

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