Трамп сообщил, что представители КНР приедут в США для консультаций через пару недель

10 сентября 2019 06:16 (UTC+04:00)

Представители Китая приедут в США для консультаций по торговым вопросам через две или три недели. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил в понедельник, выступая перед сторонниками в Северной Каролине. Трансляцию вел телеканал C-Span, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы будем говорить на следующей неделе, мы говорим сейчас, потом они собираются приехать в США через две или три недели", - сказал президент.

Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний раунд прошел в Шанхае 30-31 июля. В четверг Министерство коммерции Китая объявило, что следующий, 13-й по счету, раунд торгово-экономических переговоров между США и КНР пройдет в начале октября в Вашингтоне.

6 сентября глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу подтвердил в эфире телекомпании CNBC, что "встречи на уровне заместителей продолжатся в Вашингтоне позднее в этом месяце, там будут выработаны повестка и основные направления с тем, чтобы главные должностные лица смогли встретиться в начале октября".

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