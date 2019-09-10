НАСА подтверждает планы отправить корабль Cygnus к МКС в октябре

10 сентября 2019 07:40 (UTC+04:00)

НАСА подтверждает, что запуск американского грузового корабля Cygnus на Международную космическую станцию состоится не раньше 21 октября, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В августе источник в российской ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что запуск к МКС следующего грузовика Cygnus намечается на 21 октября. Грузовой корабль, принадлежащий компании Northrop Grumman, должен стартовать с космодрома Валлопс в штате Виргиния на ракете Antares. Старт, как сообщает НАСА, "состоится не раньше 14:39 по времени Восточного побережья США 21 октября".

Грузовик доставит на орбиту предметы первой необходимости и материалы для научных экспериментов, в том числе специальный жилет для защиты от космической радиации AstroRad Vest. Как сообщили в НАСА, экипажу МКС предстоит испытать его, в частности, рассказать, насколько он удобен в применении. Предполагается, что "новинка" впоследствии может быть использована в ходе миссий на Луну и Марс.

Кроме того, Cygnus доставит на станцию экспериментальный духовой шкаф Zero-G Oven, предназначенный для приготовления пищи в условиях гравитации. Он также в последующем может применяться в ходе длительных космических миссий. Еще один эксперимент, который называется The Made in Space Recycler, по информации НАСА, касается переработки в космосе пластика для использования в качестве материала для орбитальных 3D-принтеров.

Как отмечают в НАСА, предстоящий полет станет первой миссией Cygnus в рамках второго контракта на доставку грузов на МКС. В отличие от предыдущих миссий Cygnus, на предстоящем рейсе он впервые доставит на орбиту "скоропортящиеся грузы", которые должны пройти загрузку в корабль не раньше, чем за 24 часа до старта.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Грузовик Dragon покинул МКС
США 27 августа 19:38
НАСА сообщило о новой попытке стыковки "Союза" с МКС в ночь на 26 августа
Россия 24 августа 17:53
Скотт Келли раскрыл размер зарплаты астронавта в НАСА
США 12 августа 04:51
Умер первый руководитель полетов космических миссий НАСА
В мире 23 июля 08:25
Ученые нашли неожиданно простой способ затормозить глобальное потепление
Другие страны 5 июля 14:53
Телескоп НАСА открыл черную дыру, вращающуюся почти со скоростью света
Другие страны 4 июля 16:38
Лента новостей
Эдди Мерфи встретился с "золотым ребенком" 33 года спустя
Другие страны 07:50
Джонсон заявил, что не будет просить Евросоюз о продлении Brexit
Другие страны 07:48
Трамп заявил, что США пришлось увеличить военные расходы из-за России и Китая
Другие страны 07:35
Цена нефти Brent превысила $63
Другие страны 07:08
Huawei отозвала иск против властей США из-за конфискованного оборудования
Другие страны 06:50
Трамп сообщил, что представители КНР приедут в США для консультаций через пару недель
Другие страны 06:16
В Гренландии заявили, что по-прежнему привержены развитию отношений с США
Другие страны 05:10
США отслеживают ситуацию в связи с данными о запуске снарядов КНДР
Другие страны 04:50
Алжирская оппозиция заявила о необходимости установления переходного периода в стране
Арабские страны 04:10