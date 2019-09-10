Джонсон заявил, что не будет просить Евросоюз о продлении Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал сделать все для достижения соглашения с ЕС и в очередной раз заявил, что его правительство просить Евросоюз о переносе Brexit на более поздний срок не будет, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я поеду на саммит (Европейского совета) 17 октября, и буду делать все, чтобы достичь соглашения во имя национальных интересов. Но это правительство не будет продлевать Brexit", - заявил Джонсон, потерпевший во вторник очередное поражение от коллег по парламенту. Предложение премьера о проведении досрочных выборов поддержали 293 парламентария, тогда как для принятия необходимо было 434 голоса.

На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Премьер настаивает, что Британия покинет ЕС в срок - 31 октября - с соглашением или без. Джонсон дважды внес предложение о проведении досрочных выборов, и оба раза парламент его отклонял.

Сегодняшнее голосование ознаменовало собой окончание работы парламента перед инициированным Джонсоном перерывом. У депутатов было всего несколько дней на то, чтобы попытаться не допустить выхода Британии из ЕС без соглашения 31 октября. В результате депутаты распорядились временем максимально эффективно: за несколько дней они провели законопроект, обязывающий премьера просить Евросоюз о трехмесячном продлении срока Brexit, если 19 октября не будет нового соглашения об условиях выхода страны.

"Я ранее призвал палату общин доверять народу, но оппозиция снова думает, что все знает лучше. Они хотят, чтобы британский премьер-министр пошел на жизненно важные переговоры, не имея власти уйти с них. Они вновь хотят продлить Brexit, не обращая внимания на тех, кто голосовал за него – и отдавать Брюсселю дополнительные 250 миллионов фунтов стерлингов в неделю без всякого смысла", - сказал Джонсон, комментируя решение коллег.

Джонсон, однако, настаивает, что просить о продлении не будет. Каким образом он собирается обходить закон, пока неясно.

В 00.55 спикер парламента Джон Беркоу объявил, что работа парламента приостанавливается до 14 октября. В час ночи в зал заседаний начали прибывать члены палаты лордов на официальную церемонию пророгации (прекращения парламентской сессии).

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