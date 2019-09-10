Джонсон заявил, что не будет просить Евросоюз о продлении Brexit

10 сентября 2019 07:48 (UTC+04:00)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал сделать все для достижения соглашения с ЕС и в очередной раз заявил, что его правительство просить Евросоюз о переносе Brexit на более поздний срок не будет, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я поеду на саммит (Европейского совета) 17 октября, и буду делать все, чтобы достичь соглашения во имя национальных интересов. Но это правительство не будет продлевать Brexit", - заявил Джонсон, потерпевший во вторник очередное поражение от коллег по парламенту. Предложение премьера о проведении досрочных выборов поддержали 293 парламентария, тогда как для принятия необходимо было 434 голоса.

На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Премьер настаивает, что Британия покинет ЕС в срок - 31 октября - с соглашением или без. Джонсон дважды внес предложение о проведении досрочных выборов, и оба раза парламент его отклонял.

Сегодняшнее голосование ознаменовало собой окончание работы парламента перед инициированным Джонсоном перерывом. У депутатов было всего несколько дней на то, чтобы попытаться не допустить выхода Британии из ЕС без соглашения 31 октября. В результате депутаты распорядились временем максимально эффективно: за несколько дней они провели законопроект, обязывающий премьера просить Евросоюз о трехмесячном продлении срока Brexit, если 19 октября не будет нового соглашения об условиях выхода страны.

"Я ранее призвал палату общин доверять народу, но оппозиция снова думает, что все знает лучше. Они хотят, чтобы британский премьер-министр пошел на жизненно важные переговоры, не имея власти уйти с них. Они вновь хотят продлить Brexit, не обращая внимания на тех, кто голосовал за него – и отдавать Брюсселю дополнительные 250 миллионов фунтов стерлингов в неделю без всякого смысла", - сказал Джонсон, комментируя решение коллег.
Джонсон, однако, настаивает, что просить о продлении не будет. Каким образом он собирается обходить закон, пока неясно.

В 00.55 спикер парламента Джон Беркоу объявил, что работа парламента приостанавливается до 14 октября. В час ночи в зал заседаний начали прибывать члены палаты лордов на официальную церемонию пророгации (прекращения парламентской сессии).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Британский парламент обсуждает вопрос о проведении досрочных выборов
Другие страны 03:00
Палата общин обязала правительство обнародовать кризисный план на случай "жесткого" Brexit
Другие страны 9 сентября 23:05
Королева утвердила проект об отсрочке Brexit в случае отсутствия соглашения
Европа 9 сентября 18:54
Правительство Джонсона планирует обойти закон, обязывающий его отложить Brexit
Европа 9 сентября 03:52
Британский министр по вопросам труда и пенсий подала в отставку
Европа 8 сентября 01:33
Палата лордов утвердила проект о переносе Brexit
Европа 6 сентября 20:48
Лента новостей
В Туркменистане приватизируют около тридцати текстильных предприятий
Туркменистан 09:11
Сезонные наводнения в Таиланде унесли жизни 28 человек
Другие страны 08:57
Дальность полета выпущенных КНДР снарядов составила 330 км
Другие страны 08:52
Apple представит новые модели iPhone
Другие страны 08:30
Россия отложила запуск спутника с мышами и мухами
Другие страны 08:10
Водка из Чернобыля набирает популярность среди посетителей лондонских баров
Другие страны 08:06
США готовы выдавать визы жителям пострадавших от урагана Багамских островов
США 08:05
Шведский ученый высказался за употребление человечины в пищу
Другие страны 08:03
Обнародованы объемы производства продукции в Сумгайытском технопарке
Бизнес 08:00