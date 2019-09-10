Водка из Чернобыля набирает популярность среди посетителей лондонских баров

10 сентября 2019 08:06 (UTC+04:00)

Коктейли на основе экспериментальной чернобыльской радиоактивно безопасной водки "Атомик" становятся модными в Великобритании, а торговые сети и пабы ждут начала массового производства нового продукта британских и украинских ученых. Об этом рассказал профессор Университета Портсмута Джим Смит, который работал над созданием спиртного напитка, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ученые в августе представили экспериментальный алкоголь, изготовленный из воды, добытой из скважин в Чернобыле, дистиллированного алкоголя и пшеницы, выращенной в зоне отчуждения.
По словам Смита, напиток, изготовленный по традиционной методике "homemade" и по вкусовым качествам близкий к самогону, заинтересовал торговые сети и пабы. "У нас очень много запросов от дистрибьюторов, которые хотели бы распространять наш продукт", - сказал собеседник агентства.

Посетители одного из баров Лондона, в котором подавали коктейль на основе чернобыльской крафтовой водки, также оценили вкусовые качества нового напитка. "Мы провели тестирование продукта в коктейльном баре в лондонском районе Сохо. Бармен, который делал коктейль на основе нашего напитка, остался им очень доволен. Он также сказал, что сейчас это модно и посетители предпочитают коктейли не на основе высокодистиллированной водки, а на продуктах типа самогон. Они придают напитку дополнительный вкус", - рассказал собеседник агентства.

Как отметил профессор, для запуска масштабного производства нового напитка необходимо получить разрешения и лицензии у органов власти Украины, России и Белоруссии. Планируется, что производство будет организовано в зоне обязательного отселения на Украине. "Мы надеемся произвести несколько сотен бутылок в этом году", - сказал ученый.

Ожидается, что производством нового продукта будет заниматься социально созданное предприятие "Чернобыльская алкогольная компания". Предприятие намерено возвращать 75% прибыли пострадавшим от аварии.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, когда взорвался ядерный реактор четвертого энергоблока станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.

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