Дальность полета выпущенных КНДР снарядов составила 330 км

Дальность полета выпущенных Северной Кореей утром во вторник снарядов составила 330 километров, заявил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

По сведениям южнокорейских военных, снаряды были выпущены дважды – в 6.53 и 7.12. Дальность полета составила 330 километров. Ранее сообщалось, что утром во вторник Северная Корея провела два пуска снарядов или ракет из провинции Пхёнан-Намдо в сторону Восточного моря. Правительство Японии заявило, что пуски не угрожали безопасности страны.

Это уже восьмой подобный пуск за последние полтора месяца и десятый с мая. По результатам анализа японских военных, это ракеты трех типов новой модификации. 4 и 9 мая, 25 июля и 6 августа были проведены пуски ракет новой модификации малой дальности на твердом топливе, похожие на ракеты типа "Искандер". 24 августа были выпущены снаряды, которые Северная Корея называет "сверхкрупной реактивной системой залпового огня".

Это также ракеты малой дальности на твердом топливе. Ракеты, выпущенные 10 и 16 августа, напоминают американские ACMS. Накануне первый заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи заявил о том, что КНДР готова во второй половине сентября провести с США обсуждение "вопросов, о которых мы говорили до сих пор".

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