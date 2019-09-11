В Египте обезврежена сеть исламистов, планировавшая подрывные действия в стране

11 сентября 2019 00:37 (UTC+04:00)

Силовые структуры Египта обезвредили подпольную сеть признанной террористической исламистской ассоциации "Братья-мусульмане", планировавшую серию подрывных действий для нанесения вреда экономике и безопасности страны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает во вторник новостной портал "Аль-Яум ас-Сабиа" со ссылкой на заявление МВД республики.

В частности, по информации ведомства, Управление национальной безопасности выявило план скрывающихся в Турции лидеров группировки, направленный на "подрыв экономики государства, а также проведение ряда враждебных операций против жизненно важных объектов и инфраструктуры, вооруженных сил, полиции и судебных органов", чтобы "посеять хаос, на волне которого они могли бы вернуться на вершину политической сцены".

План предусматривал создание трех подпольных ячеек, в задачи которых входили незаконный вывоз иностранной валюты за пределы страны, переправка разыскиваемых членов ассоциации в ряд европейских стран через Турцию, оказание материальной поддержки подельникам внутри Египта для проведения серии подрывных акций с целью нанесения максимального ущерба республике. В рамках следственных мероприятий были установлены личности 16 находящихся на египетской территории функционеров "братства", которые были задержаны. Во время обысков у них изъяты документы, содержащие указания по дальнейшим действиям.

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