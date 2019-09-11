Абэ распустил правительство Японии

Правительство Японии в среду в полном составе подало в отставку перед перестановками в кабинете министров, которые проводит премьер-министр Синдзо Абэ. На экстренном заседании правительства все его члены подали соответствующие заявления, которые принял премьер, объявила канцелярия главы кабмина, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В ближайшие несколько часов будет объявлен новый состав правительства. Последний раз изменения в состав кабинета вносились примерно год назад, но тогда они не были настолько масштабными - сейчас же планируется заменить сразу 13 министров. Тем не менее Абэ, по его словам, стремится сохранить стабильность внутри правительства и быть готовым к новым вызовам. Кроме того, за счет перестановок Абэ традиционно старается провести ротацию в кабмине и руководстве правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), чтобы поддержать таким образом внутрипартийный баланс.

Наиболее интересной в ходе грядущих перестановок выглядит смена министра обороны. Вместо Такэси Иваи, проработавшего на этом посту около года, новым главой ведомства станет нынешний министр иностранных дел Таро Коно. С 2017 года Коно, будучи главой МИД, принимал активное участие в переговорах с РФ по мирному договору.

Новым главой МИД станет Тосимицу Мотэги, занимающий пост министра по восстановлению экономики. Он с японской стороны вел консультации с США по торговле и провел ряд встреч с американским представителем на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером.

Среди других запланированных перестановок стоит отметить уход со своего поста министра экономики, торговли и промышленности страны Хиросигэ Сэко, который также курирует экономические отношения между Токио и Москвой. Его место должен занять заместитель министра финансов Иссю Сугавара.

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