В Сеуле надеются на скорый визит Путина

12 сентября 2019 21:40 (UTC+04:00)

В Сеуле надеются на визит президента России Владимира Путина в Южную Корею в ближайшее время, заявил посол страны в РФ Ли Сок Пэ, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы ожидаем, что президент Владимир Путин сможет посетить Южную Корею в ближайшем будущем. Я абсолютно уверен, что его визит в Южную Корею даст большой импульс для укрепления и расширения реального сотрудничества между Южной Кореей и Россией", - заявил он.

Посол отметил, что по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами в 2020 году пройдет перекрестный год, в ходе которого правительства России и Южной Кореи организуют культурные и экономические мероприятия.

Лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин с 21 по 23 июня 2018 года посещал Россию с государственным визитом по приглашению Путина. Президенты также провели встречу в ноябре в Сингапуре на полях саммита АСЕАН. В ходе переговоров Путин и Мун Чжэ Ин обсуждали ситуацию на Корейском полуострове, договорились продолжать совместные усилия для полной денуклеаризации полуострова и продвигать экономические проекты между РФ, КНДР и Южной Кореей. Президент Мун Чжэ Ин во время своего визита в Россию пригласил Путина посетить Республику Корея.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Путин отметил важность взаимодействия России и Израиля по вопросам безопасности
Другие страны 21:11
МИД России: Всё должно вестись к тому, чтобы нагорно-карабахский конфликт был разрешен
Нагорно-карабахский конфликт 18:55
Российская компания предлагает прямые поставки грузов из Азербайджана до Екатеринбурга Эксклюзив
Бизнес 18:09
Азербайджан и Свердловская область РФ подписали два меморандума о сотрудничестве
Бизнес 13:10
Свердловская область РФ отправит в Азербайджан несколько бизнес-миссий
Бизнес 12:53
Азербайджан - важный торговый партнер России на Южном Кавказе - министр
Бизнес 12:29
Лента новостей
Посольство: Проект по установке памятника генерал-адъютанту Гусейн хану Нахичеванскому в Санкт-Петербурге не нуждается в дополнительной финансовой поддержке
Азербайджан 22:02
Путин отметил важность взаимодействия России и Израиля по вопросам безопасности
Другие страны 21:11
В рейтинге "Экономической свободы стран мира" Грузия занимает 12-е место
Финансы 20:53
Театры получили госзаказы на осуществление новых постановок - министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев
Культура 20:46
Кабмин Азербайджана утвердил новые требования, связанные с автоаптечкой и огнетушителем
Общество 20:38
Кредит голландского банка Узбекистану поможет сокращению социального неравенства (Эксклюзив)
Финансы 20:32
Казахстан и Иордания рассматривают перспективы безвизового режима
Бизнес 20:18
Открылось прямое авиасообщение между Грузией и Эстонией
Туризм 20:11
Узбекистан решил вступить в Тюркский совет — МИД Турции
Узбекистан 20:09