В Мексике отстранили от работы группу полицейских, подозреваемых в казни 8 человек

12 сентября 2019 22:30 (UTC+04:00)

Власти мексиканского штата Тамаулипас отстранили от выполнения служебных обязанностей группу полицейских по подозрению в участии во внесудебной расправе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Обвинения в адрес стражей порядка выдвинул комитет по правам человека города Нуэво-Ларедо. По мнению его представителей, 5 сентября силовики убили пятерых мужчин и трех женщин, однако выдали это за результат столкновения с членами преступного сообщества "Картель северо-востока". "Было принято решение временно отстранить от работы сотрудников, сообщивших о событиях 5 сентября в районе Валье-де-Анауак в Нуэво-Ларедо, чтобы облегчить проведение расследования, которое прояснит обстоятельства случившегося", - говорится в заявлении МОБ. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор на пресс-конференции в четверг потребовал установить виновных в расправе и наказать их.

В первой половине 2019 года жертвами насилия в Мексике стали свыше 17,6 тысячи человек, на 5,1% больше, чем за тот же период 2018 года, рекордного по числу убийств. Лопес Обрадор 20 августа признал, что его правительству пока не удалось улучшить положение в сфере безопасности. По его словам, власти смогли стабилизировать ситуацию, но не добились снижения числа преступлений. В начале сентября глава государства назвал борьбу с преступностью своей главной задачей.

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