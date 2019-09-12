Трамп заявил, что Болтон сдерживал его от более жесткой политики по Венесуэле и Кубе

12 сентября 2019 22:34 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что отправленный им в отставку помощник по национальной безопасности Джон Болтон сдерживал его от более жесткой политики в отношении Венесуэлы и Кубы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На самом деле мои взгляды по Венесуэле и особенно по Кубе были намного более жесткими, чем у Джона Болтона. Он сдерживал меня", - написал американский лидер в четверг на своей странице в сети Twitter.

Трамп во вторник сообщил, что отправил Болтона в отставку. В среду он объяснил свое решение тем, что его помощник делал крупные ошибки и не находил общий язык с важными представителями вашингтонской администрации. Временно исполняющим обязанности помощника президента стал заместитель Болтона Чарльз Капперман. По словам Трампа, он рассматривает пять кандидатур на замену Болтону и примет решение на следующей неделе.

Болтон был назначен помощником президента США по национальной безопасности 9 апреля 2018 года. Он сменил на этом посту Герберта Макмастера. В 2001-2005 годах Болтон занимал должность заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности.

В этот период за ним закрепилась репутация "ястреба", сторонника расширения американского военного и политического влияния в мире и проведения жесткой линии по отношению к таким странам, как КНДР, Иран, Куба и Россия. Болтон выступал за отказ Вашингтона от ратификации некоторых международных соглашений, являлся сторонником вторжения в 2003 году в Ирак. В 2005-2006 годах он был постоянным представителем США при ООН. Находясь на этом посту, Болтон не скрывал своего негативного отношения к всемирной организации.

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