ООН разработала план действий по защите религиозных объектов

12 сентября 2019 23:50 (UTC+04:00)

ООН разработала план действий по защите религиозных объектов, заявил журналистам генсек Организации Антониу Гутерреш, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы все знаем, что наш мир сталкивается с ростом антисемитизма, ненависти против мусульман, увеличением нападений на христиан", - сказал Гутерреш. По его словам, только за последние месяцы евреев убивали в синагогах, мусульман расстреливали в мечетях, христиане гибли на молитвах.

"Я еще раз строжайшим образом осуждаю эти нападения. Религиозные места должны предназначаться для молитвы, а не для войны", - добавил генсек ООН.
Как указал Гутерреш, план предлагает конкретные рекомендации по поддержке государств в обеспечении безопасности святых мест.

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