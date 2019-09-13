США пока не планируют встречи с руководством КНДР, заявил Госдеп

13 сентября 2019 01:00 (UTC+04:00)

Представитель госдепартамента Морган Ортагус в рамках брифинга для журналистов в четверг заявила, что у США пока нет встреч с северокорейской стороной, о которых можно было бы объявить, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"У нас нет встреч с Северной Кореей, о которых мы могли бы сообщить вам. Мы, и, как хотелось бы подчеркнуть, все международное сообщество, хотели бы отметить, что провокации, такие как запуски ракет, не являются хорошим шагом для переговоров. Мы призываем Северную Корею вернуться за стол переговоров", - сказала она.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын во вторник присутствовал на тестовом запуске сверхгабаритной реактивной системы залпового огня, передавало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ранее сообщалось, что утром во вторник Северная Корея провела два пуска снарядов или ракет из провинции Пхенан-Намдо в сторону Японского моря.

Это уже восьмой подобный пуск за последние полтора месяца и десятый с мая. По результатам анализа японских военных, это ракеты трех типов новой модификации, 4 и 9 мая, 25 июля и 6 августа были проведены пуски ракет новой модификации малой дальности на твердом топливе, похожие на ракеты типа "Искандер".

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