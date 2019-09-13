НАСА изменило план выходов астронавтов в открытый космос с борта МКС

13 сентября 2019 04:27 (UTC+04:00)

Астронавты на Международной космической станции (МКС) выполнят пять выходов в открытый космос в сентябре-октябре, первоначальный график предусматривал два-три выхода, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Представитель агентства отметил, что сейчас выбираются даты пяти выходов, которые проведут астронавты на МКС в период с конца сентября до середины октября. Цель выходов состоит в замене старых аккумуляторных батарей в системе электропитания американского сегмента станции на новые, которые должен доставить на МКС японский грузовой корабль HTV-8 в сентябре.

Изначально график предусматривал выполнение части работы во время двух-трёх выходов в сентябре, а остальную часть предстояло доделать в январе 2020 года также во время двух-трёх выходов. Теперь всю работу планируется осуществить в сентябре-октябре.

По данным на сайте НАСА, первые два из пяти выходов намечаются на 27 сентября и 1 октября.
Сейчас на борту МКС совершает полет экипаж в составе россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Ника Хейга, Кристины Кук и Эндрю Моргана, а также итальянца Луки Пармитано. В конце сентября на станцию должны прилететь россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Запуск к МКС корабля Starliner отложили еще на три недели
В мире 12 сентября 05:49
НАСА подтверждает планы отправить корабль Cygnus к МКС в октябре
Другие страны 10 сентября 07:40
Грузовик Dragon покинул МКС
США 27 августа 19:38
НАСА сообщило о новой попытке стыковки "Союза" с МКС в ночь на 26 августа
Россия 24 августа 17:53
В NASA назвали причину проблемы стыковки "Союза МС-14" с МКС
Россия 24 августа 10:41
Скотт Келли раскрыл размер зарплаты астронавта в НАСА
США 12 августа 04:51
Лента новостей
Парагвай хочет подключить армию к борьбе с организованной преступностью
Другие страны 05:44
Сандерс: США становятся олигархическим государством под контролем подобных Трампу
США 05:36
Претендент на пост президента США пообещал раздать по тысяче долларов 10 американцам
Другие страны 05:27
"Газпром космические системы" будет строить четыре спутника в год на своем производстве
Россия 05:10
США намерены направить в Сирию 150 военных для патрулирования вместе с Турцией
Другие страны 04:52
В Societe Generale спрогнозировали сроки окончания торговой войны США и КНР
Другие страны 04:43
Сноуден назвал условие для возвращения в США
Другие страны 04:10
Twitter разблокировал ряд аккаунтов кубинских СМИ
Другие страны 03:50
Парагвай запустит производство и продажу марихуаны в медицинских целях
Другие страны 03:47