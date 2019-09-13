НАСА изменило план выходов астронавтов в открытый космос с борта МКС

Астронавты на Международной космической станции (МКС) выполнят пять выходов в открытый космос в сентябре-октябре, первоначальный график предусматривал два-три выхода, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Представитель агентства отметил, что сейчас выбираются даты пяти выходов, которые проведут астронавты на МКС в период с конца сентября до середины октября. Цель выходов состоит в замене старых аккумуляторных батарей в системе электропитания американского сегмента станции на новые, которые должен доставить на МКС японский грузовой корабль HTV-8 в сентябре.

Изначально график предусматривал выполнение части работы во время двух-трёх выходов в сентябре, а остальную часть предстояло доделать в январе 2020 года также во время двух-трёх выходов. Теперь всю работу планируется осуществить в сентябре-октябре.

По данным на сайте НАСА, первые два из пяти выходов намечаются на 27 сентября и 1 октября.

Сейчас на борту МКС совершает полет экипаж в составе россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Ника Хейга, Кристины Кук и Эндрю Моргана, а также итальянца Луки Пармитано. В конце сентября на станцию должны прилететь россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.