США намерены направить в Сирию 150 военных для патрулирования вместе с Турцией

13 сентября 2019 04:52 (UTC+04:00)

Министерство обороны США рассматривает возможность направить на северо-восток Сирии военный контингент численностью порядка 150 военнослужащих для осуществления совместного с ВС Турции наземного патрулирования, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее оценке, такой шаг со стороны Пентагона по крайней мере временно приостановит действие указа президента США Дональда Трампа, который в декабре 2018 года распорядился начать вывод американских войск с территории Сирии. Издание указывает, что решение направить дополнительный контингент в Сирию можно расценивать как попытку американской администрации снизить градус напряженности в отношениях с властями Турции, которые недовольны поддержкой Вашингтоном "Сирийских демократических сил" (СДС - вооруженные формирования сирийских курдов, ведущие борьбу с запрещенной в РФ террористической организацией "Исламское государство" при поддержке США).

Ранее в четверг Центральное командование Вооруженных сил США по итогам встречи в Анкаре высокопоставленных американских и турецких военных сообщило, что совместное наземное патрулирование США и Турцией создаваемой на северо-востоке Сирии зоны безопасности поможет предотвратить возрождение в регионе террористической группировки "Исламское государство". Военные Турции и США 7 августа договорились о создании в Сирии центра совместных операций. Центр организован двумя странами для реализации плана по созданию на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться из Турции сирийские беженцы и которая бы стала защитным поясом для турецкой границы. Анкара настаивает на том, чтобы контроль над планируемой зоной безопасности обеспечивался исключительно ВС республики.

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