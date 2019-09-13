Претендент на пост президента США пообещал раздать по тысяче долларов 10 американцам

13 сентября 2019 05:27 (UTC+04:00)

Бизнесмен Эндрю Янг, добивающийся выдвижения кандидатом от Демократической партии на пост президента США на выборах 2020 года, пообещал 10 рядовым американцам по тысяче долларов в месяц в период до конца года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как заявил предприниматель в четверг во время третьих теледебатов демократов в Хьюстоне (штат Техас), трансляцию которых ведет телекомпания ABC, раздача средств из финансируемого им лично фонда "Дивиденды свободы" будет "строго соответствовать правилам финансирования избирательных кампаний". "Возможно тот, кто смотрит эти теледебаты, получит эти средства", - добавил он.

Во время вторых теледебатов в июле в Детройте Янг уже выдвигал идею выплаты совершеннолетним американцам по тысяче долларов ежемесячно для того, чтобы стимулировать экономику.

Согласно последнему опросу общественного мнения, проведенному телекомпанией CNN 5-9 сентября с участием 1639 человек, популярность Янга среди потенциальных избирателей-демократов составляет около 2%.

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