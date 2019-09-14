Армия Хафтара сообщила о гибели трех военных при ударе турецких БПЛА

Генеральное командование Ливийской национальной армии (ЛНА) сообщило, что трое военных погибли в результате удара турецких беспилотников к югу от ливийской столицы Триполи, говорится в распространенном заявлении пресс-службы командования, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Согласно заявлению, генеральное командование скорбит по трем военным в ранге полковника, капитана и солдата, "которые в пятницу погибли в результате удара турецких беспилотников у югу от столицы (Ливии - ред.) Триполи".

Между тем, официальный представитель ЛНА Ахмад аль-Мисмари в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook, заявил, что армия Хафтара также отразила попытку воздушно-наземного нападения террористических группировок на базу "аль-Джуфра" на севере страны.

Командующий ЛНА Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные ПНС в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции"Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным ВОЗ, погибли более 1 тысячи человек, более 5,5 тысячи получили ранения.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.