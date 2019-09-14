Тропический шторм "Умберто" сформировался у побережья Багам

Тропический шторм "Умберто" сформировался в Атлантическом океане, неподалеку от побережья Багамских островов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в пятницу сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

По его данным, в настоящее время "Умберто" находится в 210 км к юго-востоку от острова Большой Абако и движется на северо-запад со скоростью 2,5 м/сек. Скорость ветра в его пределах достигает 18 м/с.

Ожидается, что в субботу "Умберто" принесет на северо-запад Багамских островов сильный ветер и проливные дожди.

1 сентября на архипелаг обрушился ураган "Дориан". По последним данным, погибли по меньшей мере 50 человек, пропавшими без вести считаются около 2,5 тысячи человек. На островах повреждены или разрушены около 13 тысяч строений, затоплены обширные территории.

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