Два человека погибли в аварии с автобусом на западе Канады

Два человека погибли в аварии пассажирского автобуса в западной канадской провинции Британская Колумбия. Об этом в субботу сообщил телеканал СTV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу на острове Ванкувер на шоссе между населенными пунктами Порт-Альберни и Бэмфилд. По неустановленной пока причине автобус съехал с дороги и перевернулся. В нем находились 40 человек, двое из них погибли, еще трое находятся в тяжелом и критическом состоянии. 35 пассажиров доставлены в больницу с незначительными травмами.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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