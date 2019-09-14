В Центральноафриканской республике в междоусобных боях погибли 23 боевика

14 сентября 2019 23:18 (UTC+04:00)

Двадцать три боевика убиты в Центральноафриканской республике (ЦАР) в ходе столкновений между двумя вооруженными группами на северо-востоке страны в районе города Бирао.

Об этом сообщило в субботу Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на представителя миротворческой миссии ООН в ЦАР Владимира Монтейро, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, участники столкновений - члены Народного фронта возрождения ЦАР и Движения центральноафриканских освободителей за справедливость. В текущем месяце они уже второй раз вступают в вооруженное противоборство, отметил Монтейро.

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