Сноуден включил в мемуары дневники своей жены

Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден включил в мемуары "Личное дело" (Permanent Record) отрывки из дневников своей подруги (ныне жены) Линдсей Миллс, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.

Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017 года вид на жительство Сноудену был продлен до 2020 года.

В книге Сноуден рассказал, как проводил Линдсей, ехавшую на Гавайи с друзьями, как плакал после ее ухода, понимая, какую боль причинит ей и всей своей семье, как отпросился с работы, сказавшись больным, как оставил на кухне телефон и записку для Миллс с текстом "Меня вызвали на работу. Я люблю тебя", как отправился в аэропорт, где купил за наличные билет в Токио, а затем в Токио – билет до Гонконга.

"Двадцатого мая я приехал в Гонконг, город, где мир впервые встретился со мной", - пишет Сноуден.

"Вдали от дома я был поглощен мыслями о Линдсей. Я остерегался рассказывать ее историю – историю того, что происходило с ней после того, как я уехал: допросы ФБР, слежка, внимание прессы, запугивание в интернете, непонимание и боль, злость и печаль. Наконец, я осознал, что только Линдсей может рассказать об этом периоде.

Ни у кого нет такого опыта, и, более того, ни у кого нет такого права. К счастью, Линдсей с юности вела дневник, записывая события своей жизни и делая наброски. Она благородно разрешила мне включить несколько страниц в эту книгу", - пишет Сноуден.

Он отметил, что все упоминающиеся в дневнике Линдсей имена изменены, за исключением имен членов семьи. В книгу включены фрагменты записей периода с 22 мая по 2 июля 2013 года.

В последней записи Линдсей рассказывает, как после обыска ФБР у нее остались лишь несколько вещей Сноудена, которые она сожгла в жестяном баке.

Пламя напомнило ей поездку к вулкану Килауэа на Гавайях, и действия своего возлюбленного она также сравнивает с вулканом.

"Этот вулкан Эд разрушит все? Но я помню, как гид на Килауэа говорил, что вулканы имеют лишь краткосрочное разрушительное действие. В долгосрочной перспективе они двигают мир вперед. Они создают острова, охлаждают планету, обогащают почву. Их лава сначала течет бесконтрольно, а потом остывает и твердеет. Пепел, который они выбрасывают в воздух, оседает как минералы, которые оплодотворяют землю и позволяют новой жизни расти", - пишет Миллс.

Вспоминая встречу с Линдсей в Москве, Сноуден признается, что был готов к тому, что возлюбленная ударит его. "Но когда я открыл дверь, она дотронулась рукой до моей щеки, и я сказал ей, что люблю ее. "Заткнись, - сказала она, - я знаю", - вспоминает Сноуден в заключительной главе книги под названием "Любовь и ссылка".

"Она (Миллс) всегда легче смеется, она более терпелива, благородна и добра, чем я. Сегодня мы празднуем нашу годовщину. Линдсей переехала сюда три года назад, и ровно два года назад в этот день мы поженились", - гласят заключительные строки книги.

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