Иран отверг обвинения США в причастности к атакам на саудовские нефтяные объекты

15 сентября 2019 11:30 (UTC+04:00)

МИД Ирана назвал беспочвенными обвинения со стороны госсекретаря США Майкла Помпео в причастности Тегерана к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Соответствующее заявление сделал в воскресенье официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Мусави, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Эти обвинения являются ложными и безосновательными и с дипломатической точки зрения неприемлемы", - цитирует Мусави пресс-служба МИД исламской республики. По его словам, "США проводят политику максимального давления в отношении Тегерана, которая все больше напоминает тактику максимальной лжи".

В субботу Помпео обвинил власти Ирана в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии. В воскресенье американский сенатор Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина) предложил властям США рассмотреть возможность нанесения ударов по нефтяным объектам Ирана из-за нападения на предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco.

В ночь на субботу предприятия Saudi Aramco на востоке страны были атакованы 10 беспилотными летательными аппаратами. Ответственность за это взяли на себя йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах". В частности, нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. После атак на них вспыхнул сильный пожар. Позднее власти заявили, что огонь был локализован.

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