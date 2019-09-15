Сборная Франции второй раз подряд стала бронзовым призером Кубка мира по баскетболу

Мужская сборная Франции по баскетболу обыграла команду Австралии со счетом 67:59 в матче за бронзовые медали Кубка мира. Встреча прошла в Пекине, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Позднее в воскресенье пройдет финальный матч, в котором примут участие сборные Аргентины и Испании. Сборная Франции в полуфинале уступила команде Аргентины (66:80), а австралийцы проиграли испанцам (88:95). Французы и австралийцы встречались между собой в матче второго группового раунда турнира в Китае, тогда победу одержала сборная Австралии (100:98).

Сборная Австралии впервые в истории принимала участие в матче за третье место на мировых первенствах. Австралийцы в 12-й раз выступали на чемпионате мира, на этом турнире они показали свой лучший результат, заняв четвертое место. Ранее их высшим достижением было пятое место (1982, 1994).

Команда Франции в восьмой раз принимала участие в турнире, сборная повторила результат, показанный в 2014 году, тогда французы обыграли литовцев в матче за третье место.

По итогам турнира обе команды обеспечили себе участие в Олимпийских играх 2020 года в Токио.

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