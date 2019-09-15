Зариф заявил, что США используют максимум обмана после провала антииранских санкций

15 сентября 2019 14:50 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты, обвиняя Иран в атаках на предприятия компании Saudi Aramco на территории Саудовской Аравии, используют откровенный обман после того, как провалилась их политика санкций в отношении Тегерана. Об этом, как сообщил телеканал Al Jazeera, заявил в воскресенье иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вашингтон прибег к политике максимального обмана после провала политики максимальных санкций в отношении Ирана", - отметил он.

По словам министра, "Соединенные Штаты и их клиенты застряли в Йемене из-за иллюзии, что превосходство в вооружении приведет к военной победе". Как считает Зариф, "обвинения в адрес Тегерана не приведут к окончанию войны в Йемене", в то время как использование иранских предложений по урегулированию в этой арабской стране "может содействовать завершению внутрийеменского противостояния".

В ночь на субботу предприятия Saudi Aramco на востоке страны были атакованы 10 беспилотниками. Ответственность за это взяли на себя йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах". В частности, нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. После атак на них вспыхнул сильный пожар. Позднее власти заявили, что огонь был локализован.

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии власти Ирана. По его словам, "нет никаких свидетельств того, что атаки были произведены из Йемена". В свою очередь иранский МИД назвал обвинения со стороны Помпео беспочвенными.

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