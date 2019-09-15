Министр юстиции Франции высказалась за предоставление убежища Сноудену

Министр юстиции Франции Николь Беллубе считает целесообразным, чтобы ее страна предоставила убежище бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварду Сноудену, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я лично за предоставление политического убежища Эдварду Сноудену", - сказала министр в воскресенье в ходе интервью радиостанции RTL и телеканалу LCE.

"Я считаю, что Франции следует быть верной ее сильным принципам в сфере миграции и в обязательном порядке предоставлять убежище тем, кто обращается с такой просьбой. Я всегда настаиваю на этом и считаю, что это прекрасное положение конституции Французской Республики. То есть, что любой человек, подвергающийся преследованиям за свои действия по защите свободы, располагает конституционным правом на предоставление ему убежища на территории республики", - подчеркнула министр.

13 сентября радиостанция France Inter передала в эфир выдержки из эксклюзивного интервью Сноудена, которое в полном виде выйдет в эфир 16 сентября. В частности, в своих заявлениях Сноуден напомнил, что еще в 2013 году попросил убежища у бывшего президента Франции Франсуа Олланда. "Я бы хотел, чтобы теперь президент Франции Эмманюэль Макрон предоставил мне такое право", - добавил он.

Сноуден высказал при этом мнение, что нет ничего враждебного в акте оказания защиты тем лицам, которые подают обществу сигналы о происходящих нарушениях". "Предоставить убежище такому человеку, как я - это отнюдь не значит атаковать таким образом США", - подчеркнул он.

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