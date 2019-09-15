В ЕС считают, что атаки на Saudi Aramco ставят под угрозу безопасность региона

15 сентября 2019 18:40 (UTC+04:00)

Атаки на предприятия компании Saudi Aramco на территории Саудовской Аравии угрожают безопасности в регионе. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы Евросоюза, распространенном в воскресенье в Брюсселе, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

"Атака беспилотников на два нефтяных объекта в Саудовской Аравии представляет реальную угрозу для региональной безопасности. В то время, когда напряженность в регионе растет, это нападение подрывает текущие усилия по деэскалации и диалогу. Евросоюз вновь призывает к максимальной сдержанности и деэскалации", - отметили в ЕС, подчеркнув необходимость "установления фактов и определения ответственности за атаку".

В ночь на субботу предприятия Saudi Aramco на востоке страны были атакованы 10 беспилотниками. Ответственность за это взяли на себя йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах". В частности, нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. После атак на них вспыхнул сильный пожар. Позднее власти заявили, что огонь был локализован.

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии власти Ирана. По его словам, "нет никаких свидетельств того, что атаки были произведены из Йемена". В свою очередь иранский МИД назвал обвинения со стороны Помпео беспочвенными.

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