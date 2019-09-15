Песков: инцидент на Saudi Aramco может негативно повлиять на стабильность энергорынков

Кремль решительно осуждает инцидент на нефтяных предприятиях Саудовской Аравии, если их действительно атаковали дроны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если причиной произошедшего действительно было нападение дронов, мы решительно это осуждаем, - сказал он. - Считаем, что, конечно, такие действия способны негативно сказываться на общей стабильности на энергетических рынках".

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