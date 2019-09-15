В Тунисе завершилось голосование на досрочных президентских выборах

Первый тур голосования на досрочных выборах президента Туниса завершился в воскресенье в республике, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил в ходе пресс-конференции глава Высшей независимой комиссии по выборам (ВНКВ, выполняет функции Центризбиркома) Набиль Баффун, явка избирателей в первом туре, по данным на 17:00 (20:00 GMT+4), составила 35%.

На высший государственный пост претендуют 24 кандидата, в том числе бывший президент Туниса Монсеф Марзуки (возглавлял страну в 2011-2014 годах), экс-премьеры Хамади Джебали (в 2011-2013 годах) и Мехди Джомаа (в 2014-2015 годах), покинувшие свои посты для участия в выборах глава правительства Юсеф Шахед и министр национальной обороны Абдель Карим аз-Збиди, временно исполняющий обязанности спикера парламента Абдельфаттах Муру (кандидат от исламистской партии "Ан-Нахда"), экс-министр туризма Сельма Эллуми Рекик (в 2015-2018 годах), а также находящийся под следствием и помещенный в тюрьму тунисский медиамагнат Набиль Каруи, которого обвиняют в отмывании денег, коррупции и уклонении от уплаты налогов.

Согласно тунисскому закону о выборах и референдуме, результаты голосования должны быть объявлены центризбиркомом не позднее трех дней с момента закрытия последнего избирательного участка. В том случае, если никто из кандидатов не наберет более 50 процентов голосов, будет назначен второй тур, дата которого будет объявлена позднее. В соответствии с конституцией Туниса, глава государства избирается сроком на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования.

Первый тур изначально был запланирован на 17 ноября, но в связи со смертью главы государства Бежи Каида ас-Себси центризбирком принял решение об организации досрочного голосования 15 сентября. Предварительные результаты голосования планируется объявить 17 сентября.

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