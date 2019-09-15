Причиной стрельбы в Канаде стал конфликт из-за видеоклипа

15 сентября 2019 22:05 (UTC+04:00)

Разногласия между несколькими группами молодых людей из-за видеоклипа стали причиной перестрелки в городе Миссиссога (провинция Онтарио), в результате которой погиб подросток и еще пять человек получили ранения. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщил телеканал CBC.

Инцидент произошел в субботу вечером, и сначала полиция сообщала об одном погибшем и четырех раненых. В ходе опроса свидетелей было установлено, что конфликт начался между группой граждан из-за разногласий по поводу видеоклипа неназванного рэп-исполнителя, который был выпущен в эфир на прошлой неделе.

В итоге погиб 17-летний подросток, который, по предварительным данным, не имел отношения к стрелявшим. Также пострадала 13-летняя девочка, 16-летняя девушка, два 17-летних парня и 50-летняя женщина. Они госпитализированы, сейчас их жизни вне опасности.

В настоящее время в розыск объявлены семь человек. На месте преступления полицейские обнаружили более 100 гильз от различного огнестрельного оружия, в том числе от автоматических винтовок.

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