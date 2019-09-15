На юге Сомали девять человек погибли в результате боев

15 сентября 2019 23:44 (UTC+04:00)

Девять человек погибли, шесть пострадали в результате столкновений между правительственными силами и боевиками "Аш-Шабаб" в южной части Сомали. Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости, передает агентство Синьхуа.

Отмечается, что столкновения произошли вечером в субботу в регионе Нижняя Шабелле в городе Корьолей (Qoryoley). Глава населенного пункта Саид Али Ибрахим сообщил, что боевики первыми начали минометный обстрел базы правительственных сил, однако их атака была отбита.

"Боевики движения атаковали базу дважды, но наши силы отважно отбили и сдержали их. Есть некоторое число потерь среди гражданского населения. Девять человек погибли и шесть пострадали", - сообщил чиновник.

При этом он указал, что сейчас войска контролируют город, и опроверг утверждение боевиков, что они сумели его захватить.

В свою очередь, местный житель сообщил агентству, что столкновения начались после того, как боевики обстреляли близлежащую деревню. По его словам, в противостоянии приняли участие силы Миссии Африканского союза в Сомали, ответив на огонь исламистов, в результате чего "много людей погибло и еще большое количество получило ранения".

Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида". Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. США наносят регулярные удары по позициям "Аш-Шабаб".

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