Volkswagen согласился выплатить компенсацию по искам о дизельном скандале в Австралии

16 сентября 2019 06:49 (UTC+04:00)

Автоконцерн Volkswagen выплатит в Австралии многомиллионную компенсацию по двум коллективным искам, связанным с дизельным скандалом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в понедельник сообщила телерадиокомпания ABC News.

По ее данным, детали дела, рассмотренного федеральным судом Сиднея, пока не разглашаются, однако известно, что выплаты составят от 87 до 127,1 млн австралийских долларов (примерно от $59,8 до 87,3 млн) или в среднем 1,4 тыс. австралийских долларов ($962) за каждый автомобиль, не соответствующий экологическим стандартам.

ABC News отмечает, что в Австралии дефектными оказались около 100 тыс. машин марок Volkswagen, Audi и Skoda.

Дизельный скандал, в центре которого оказался Volkswagen, разразился в 2015 году. Выяснилось, что автомобили концерна были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. Вследствие наличия данной системы все выглядело так, будто автомобили полностью отвечали принятым нормам. В действительности же они в разы превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха.

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