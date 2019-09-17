Президент Бразилии досрочно выйдет на работу после операции

17 сентября 2019 02:52 (UTC+04:00)

Президент Бразилии Жаир Болсонару, которого в понедельник днем выписали из больницы в Сан-Паулу, приступит к исполнению своих служебных обязанностей уже во вторник. Об этом сообщила пресс-служба бразильского лидера, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент Жаир Болсонару вновь приступит к исполнению полномочий завтра, во вторник 17-го [сентября]", - говорится в распространенном сообщении. Ранее пресс-секретарь главы государства Отавиу Регу Баррус на утреннем брифинге проинформировал, что вице-президент Антониу Гамилтон Моурау продолжит руководить исполнительной ветвью власти южноамериканской республики до четверга, поскольку, согласно врачебным показаниям, Болсонару для скорейшего восстановления необходим покой. Предполагалось, что после возвращения в Бразилиа политик останется под наблюдением медиков, соблюдая диету и режим физических нагрузок.

8 августа Болсонару перенес четвертую операцию после полученного им в ходе избирательной кампании в сентябре прошлого года ножевого ранения. Продлившееся около пяти часов хирургическое вмешательство заключалось в иссечении грыжи брюшной стенки и установке импланта.

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