Генсек НАТО осудил нападения на саудовские нефтяные объекты

Союзники по НАТО внимательно отслеживают события в связи с атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, организация призывает не допускать подобных инцидентов, угрожающих региональной безопасности, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО находится с визитом в Багдаде, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я осуждаю нападения на гражданские нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Любое нарушение глобальных поставок энергоносителей явно вызывает озабоченность у всех союзников по НАТО", - заявил он во вторник. Запись его выступления распространила пресс-служба альянса.

По его словам, НАТО "внимательно и с беспокойством следит за развитием событий".

"Я настоятельно призываю все стороны не допускать впредь таких инцидентов, которые представляют серьезную угрозу региональной безопасности", - отметил он.

В ночь на субботу на двух нефтяных объектах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников произошли пожары. Страна, являющаяся крупнейшим экспортером и одним из трех крупнейших производителей нефти, заявила, что после атаки сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. МИД Ирана отверг эти обвинения.

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