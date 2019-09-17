В США начался новый судебный процесс по делу организатора взрывов в Нью-Йорке и Нью-Джерси

17 сентября 2019 23:57 (UTC+04:00)

Новый судебный процесс по делу выходца из Афганистана Ахмада Хана Рахими, который уже отбывает пожизненное тюремное заключение за организацию взрывов в Нью-Йорке и в штате Нью-Джерси в сентябре 2016 года, начался во вторник в городе Элизабет (штат Нью-Джерси), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Предметом разбирательства на этот раз являются обвинения в покушении на убийство полицейских. По данным властей, террорист после взрыва пытался скрыться от стражей порядка. На территории Нью-Джерси он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Несколько из них получили ранения.

В феврале 2018 года суд в н Манхэттене уже приговорил Рахими к пожизненному тюремному заключению за организацию взрывов. По данным властей, он так и не продемонстрировал признаков раскаяния и предоставлял другим заключенным материалы с экстремистской пропагандой, а также инструкции по сборке самодельных бомб.

17 сентября 2016 года в городе Сисайд-Парк (штат Нью-Джерси) сработало самодельное взрывное устройство в мусорном баке, стоявшем рядом с дорогой, по которой должны были пробегать участники благотворительного марафона. Еще две заложенные там же бомбы не взорвались, пострадавших в результате инцидента не было.

После этого в тот же день прогремел взрыв в квартале Челси в центре Нью-Йорка, где находится множество популярных ресторанов, баров и магазинов. В результате ранения получили 30 человек. Впоследствии правоохранительные органы обнаружили недалеко от места взрыва еще одну самодельную бомбу. Ее вывезли с места происшествия и уничтожили.

Рахими был задержан спустя два дня. Его аресту предшествовала перестрелка с полицией. Власти пришли к выводу, что Рахими, являвшийся последователем экстремистской идеологии, действовал в одиночку.

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