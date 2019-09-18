Экзитполы: партия Нетаньяху уступает ближайшему конкуренту на выборах

Партия "Ликуд" премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по итогам повторных парламентских выборов уступает одно место центристскому блоку "Кахоль-Лаван" во главе с бывшим главой Генштаба Армии обороны Израиля Бени Ганцем. Это следует из экзитпола 12 канала израильского ТВ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Тем временем экзитпол 13 канала местного телевидения предсказывает, что "Кахоль-Лаван" получит 33 места в Кнессете (парламенте страны), "Ликуд" - 31 кресло. По подсчетам 11 канала, партии получат по 32 депутатских портфеля из 120 в однопалатном парламенте.

Партия "Наш дом - Израиль" (НДИ) бывшего министра обороны еврейского государства Авигдора Либермана получает от 8 до 10 мест в Кнессете (парламенте) 22-го созыва по итогам состоявшихся во вторник выборов. Об этом свидетельствуют экзитполы израильского ТВ.

11 канал предсказывает, что НДИ займет 10 парламентских кресел, в то время как 12 и 13 каналы - 8 из 120 мест. По итогам предыдущих выборов 9 апреля партия Либермана получила 5 мест в однопалатном парламенте.

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