США надеются завершить введение в строй системы ПРО Aegis Ashore в Польше в течение года

18 сентября 2019 03:55 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты рассчитывают завершить введение в строй батарей противоракет SM-3 в Польше в рамках программы Aegis Ashore в течение года, несмотря на перенос сроков. Об этом заявил во вторник заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Несмотря на то, что введение в строй Aegis Ashore в Польше было отсрочено, я думаю, что мы сможем завершить его в течение года", - сказал он, выступая на мероприятии в Вашингтоне, посвященном вопросам противоракетной обороны.

США, реализуя поэтапный план создания системы европейской системы ПРО, разместили мобильные батареи противоракет SM-3 в румынском местечке Девеселу, поставив их на оперативное дежурство 12 мая 2016 года.

Работы по развертыванию другой аналогичной базы - в польском населенном пункте Редзиково - должны были закончиться в 2018 году. Однако в апреле прошлого года стало известно, что Пентагон решил перенести сроки ввода в строй батарей противоракет SM-3 в Польше в рамках программы Aegis Ashore с декабря 2018 года на 2020 год.

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