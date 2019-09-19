Семь человек погибли при взрыве в Афганистане (Обновлено)

19 сентября 2019 07:43 (UTC+04:00)

По меньшей мере семь человек погибли при взрыве в Калате, административном центре афганской провинции Забул. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в четверг телеканал TOLOnews со ссылкой на местные власти.

По данным телеканала, 85 человек получили ранения. Ранее сообщалось о трех погибших и 45 пострадавших.

Как отмечает телеканал, сработало взрывное устройство, заложенное в автомобиль у офиса управления национальной безопасности.

07:37 (GMT+4) Три человека погибли и 45 пострадали в результате взрыва машины у здания национального директората безопасности (NDS) на юге Афганистана. Об этом, как передает Trend, сообщил РИА Новости местный источник.

Взрыв прогремел в четверг в городе Калат.

Он также повредил местную больницу.

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