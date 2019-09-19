Дипломаты Южной Кореи и США обсудят ситуацию вокруг КНДР

Спецпредставитель Республики Корея по миру и безопасности на Корейском полуострове Ли Ду Хун отправился в четверг в США, где обсудит со своим американским коллегой Стивеном Бигэном вопросы, связанные с возобновлением диалога между Вашингтоном и Пхеньяном. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, южнокорейский дипломат сообщил журналистам в аэропорту перед отбытием.

"Поскольку Северная Корея предложила возобновить переговоры, я думаю, что Сеулу и Вашингтону есть много чего обсудить. Мы планируем поделиться идеями о том, как Южная Корея может помочь США после начала переговоров с Пхеньяном по существу", - подчеркнул Ли Ду Хун.

Переговоры между США и КНДР по проблеме денуклеаризации буксуют с февраля этого года после безрезультатного завершения ханойского саммита президента Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Лидеры двух стран затем встретились в июне в Пханмунджоме и договорились о перезапуске диалога, но этого до сих пор не произошло.

На прошлой неделе КНДР опубликовала заявление замминистра иностранных дел Цой Сон Хи, которая подчеркнула, что северокорейские дипломаты готовы встретиться с представителями США в конце сентября. При этом она предупредила, что американской стороне необходимо изменить свой подход на предстоящих переговорах и предложить Пхеньяну "альтернативы, основанные на приемлемых расчетах".

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