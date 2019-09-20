Трамп заявил, что мог бы нанести удар по Ирану, но предпочитает сдержанный подход

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что мог бы в любую минуту нанести удар по Ирану, однако склоняется к более сдержанной позиции. Соответствующую точку зрения он изложил в пятницу журналистам на встрече с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном в Белом доме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Многие говорят, что надо сделать это нанести удар по Ирану, иначе мы проявляем слабость. На мой же взгляд, мы демонстрируем силу", - сказал он. "Самое простое, что я мог бы сделать - это нанести удар по 15 важнейшим объектам в Иране. Я могу сделать это, все для этого готово. Все готово, но я не стремлюсь делать это", - добавил Трамп.

"Это заняло бы одну минуту. Я бы мог сделать это прямо здесь, специально для вас, и вы могли бы написать большую, хорошую новость на эту тему", - заявил он собравшимся журналистам. "Я думаю, что намного больше силы требуется для того, чтобы делать это так, как мы сейчас делаем. Я думаю, что позицией сильного человека было бы продемонстрировать немного сдержанности. Намного проще пойти другим путем", - подчеркнул американский лидер.

По словам Трампа, стратегия США в отношении Ирана работает, поскольку положение в этой стране ухудшается. "Дела у них идут намного хуже, чем когда-либо прежде. У них беспорядки на улицах, у них в Иране огромное количество проблем", - утверждал он. "Я думаю, что сдержанность - это хорошо", - подчеркнул глава Белого дома.

В то же время Трамп заявил о том, что США всегда готовы к применению военной силы в отношении Ирана. Глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд ранее говорил о том, что его "работа заключается в том, чтобы предоставить президенту военные варианты действий, а решение, прибегать ли к применению военной силы, должен принять" глава Белого дома. Сам Трамп в среду сказал репортерам, отвечая на их вопросы в Сан-Диего (штат Калифорния), что не хочет войны. В то же время позднее он допустил, что ситуация "не будет урегулирована мирным путем".

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