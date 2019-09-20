Facebook приостановила работу десятков тысяч приложений на фоне скандала со сбором данных

20 сентября 2019 23:10 (UTC+04:00)

Американская компания Facebook сообщила, что приостановила работу десятков тысяч приложений в рамках внутреннего расследования, которое было начато после заявления британской компании Cambridge Analytica о том, что ей удалось собрать личные сведения десятков миллионов пользователей одноименной социальной сети. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу в микроблоге компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Расследование коснулось миллионов приложений, десятки тысяч из которых были временно заблокированы по ряду причин на время проведения расследования, - говорится в тексте. - Важно понимать, что приложения, работа которых была приостановлена, относятся к 400 разработчикам".

Кроме того, отметили в компании, на момент остановки работы многие приложения находились в тестовом режиме.

В то же время в нескольких случаях, точное число которых в релизе не указывается, Facebook полностью заблокировала работу приложений. "Это могло произойти по целому ряду причин, в том числе из-за некорректной подачи полученной от нас информации, публикации данных без защиты личной информации пользователей, а также в связи с другими грубыми нарушениями нашей политики", - указали в компании.

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