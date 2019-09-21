Джонсон обсудит на полях сессии ГА ООН Brexit, Иран и изменение климата

21 сентября 2019 01:55 (UTC+04:00)

Выход Великобритании из Евросоюза, кризис вокруг Ирана, ситуация в Сирии, изменение климата станут основными темами, которые премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон планирует обсудить с рядом иностранных лидеров на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Среди иностранных лидеров, с которыми у Джонсона запланированы встречи, числятся президент США Дональд Трамп, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон, председатель Европейского совета Дональд Туск, премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.

"Я уверен, что тема Brexit будет поднята. Это даст возможность премьер-министру пообщаться на уровне лидеров по поводу наших предложений", - приводит агентство слова представителя британского правительства. Вместе с тем представители Евросоюза в последние дни не раз заявляли, что пока не получили от Лондона конкретных предложений по поводу того, как можно вывести из тупика переговоры по Brexit. Крайней датой для их завершения установлено 31 октября.

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