Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями покидает свой пост

Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, участвовавшая в консультациях с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым, покидает свой пост. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении руководителя Госдепартамента Майкла Помпео, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, американскому внешнеполитическому ведомству "будет не хватать ее Томпсон обширных знаний, опыта и лидерских качеств".

"Я благодарю ее за преданность целям и задачам Госдепартамента и за ее десятилетия службы Соединенным Штатам. Я желаю ей всего наилучшего в ее будущих начинаниях", - заключил глава американской дипломатии.

Томпсон участвовала в консультациях с Рябковым по стратегической стабильности. Поручение о возобновлении полноформатного диалога по этому вопросу было отдано лидерами двух стран Владимиром Путиным и Дональдом Трампом по итогам встречи на полях саммита G20 в Осаке.

Замгоссекретаря должна была возглавить американскую делегацию на последней такой встрече, прошедшей 17 июля в Женеве. Однако ее неожиданно сменил первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан. Причина - ее многолетние дружеские отношения с бывшим бойфрендом осужденной в США россиянки Марии Бутиной, сообщила газета Politico. По данным издания, Помпео выразил обеспокоенность появившейся в американских СМИ информацией о предполагаемых связях Томпсон с другом Бутиной - политическим консультантом Республиканской партии Полом Эриксоном. Тем не менее Томпсон сопровождала Салливана в той поездке.

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