Лукашенко поручил МИД Белоруссии подписать соглашение с ЕС об упрощении выдачи виз

21 сентября 2019 02:31 (UTC+04:00)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уполномочил министерство иностранных дел провести переговоры и подписать соглашения с ЕС об упрощении выдачи виз и реадмиссии. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе президента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент подписал указы, которыми одобрены проекты соглашений с Европейским союзом об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, - сообщили в пресс-службе. - Проекты соглашений одобрены в качестве основы для проведения переговоров". В сообщении отмечается, что министерство иностранных дел уполномочено "на проведение переговоров и подписание соглашений при достижении договоренностей в пределах одобренных проектов".

Минск и Брюссель обсуждали возможность подписания соглашения о реадмиссии и упрощении визового режима последние несколько лет. После прохождения всех внутренних процедур шенгенские визы для белорусов будут стоить €35, также будут упрощены некоторые нормы при их получении.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Минюст Беларуси готовит с ЕС программу достижения ЦУР в правовой сфере
Беларусь 20 сентября 17:21
В Беларуси усилят работу по возвращению историко-культурных ценностей
Беларусь 20 сентября 09:50
Беларусь обнародовала данные о миграции из Туркменистана
Туркменистан 19 сентября 16:33
Беларусь нарастила экспорт некоторых продуктов в Узбекистан и сократила в Казахстан
Бизнес 19 сентября 16:25
Ядерные регуляторы Беларуси и Узбекистана подпишут соглашение о сотрудничестве
Беларусь 19 сентября 15:30
Беларусь и ООН обсудили сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом
Беларусь 19 сентября 10:27
Лента новостей
США перебрасывают дополнительные войска и средства ПВО на Ближний Восток из-за Ирана
Другие страны 03:25
В США четыре человека погибли в ДТП с туристическим автобусом
Другие страны 03:15
В Мексике задержали подозреваемого в убийстве оператора Discovery
Другие страны 03:10
В работе 74-й сессии Генассамблеи ООН примут участие 196 делегаций
Другие страны 03:00
Проведение соревнований в Баку всегда на высшем уровне - президент Технического комитета Азиатского союза гимнастики
Азербайджан 02:40
Более 20 штатов США подали иск против Белого дома из-за стандартов выбросов
Другие страны 02:37
Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями покидает свой пост
Другие страны 02:30
Число погибших при подрыве автобуса в Ираке возросло до 12
Арабские страны 02:28
Сальвадор и США подписали миграционное соглашение
Другие страны 02:15