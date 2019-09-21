Более 20 штатов США подали иск против Белого дома из-за стандартов выбросов

Почти половина штатов США подала в суд на администрацию Дональда Трампа, которая решила лишить Калифорнию права самостоятельно устанавливать стандарты парниковых выбросов и выхлопов автомобилей, сообщил в Twitter губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Калифорния подает в суд на администрацию Трампа, которая отозвала наши возможности ограничивать загрязнение воздуха автомобилями и устанавливать собственные стандарты выхлопов автомобилей. Последние действия Трампа вредят качеству нашего воздуха, вредят нашему здоровью и экономике. Увидимся с ним в суде", - заявил Ньюсом. В иске участвуют 23 штата, столичный округ Колумбия, а также города Нью-Йорк и Лос-Анджелес.

Ранее администрация упразднила нормы регулирования 1970-х годов, по которым Калифорнии позволялось устанавливать собственные стандарты выхлопов. Эта мера затронет не только Калифорнию, но и 13 других штатов, а также столичный округ Колумбия, которые присоединились к более строгим калифорнийским стандартам. Позиция администрации такова, что ограничения выхлопов делают автомобили более дорогими и мешают потребителям покупать более новые и безопасные, но не такие эффективные с точки зрения выхлопов автомобили.

"Мы не позволим одному штату навязывать свою политическую повестку дня другим 49 штатам", - заявила министр транспорта Элейн Чао.

Власти Калифорнии ссылаются на решение Верховного суда от 2007 года, что исключения для этого штата не мешают федеральным властям устанавливать собственные стандарты для выхлопов.

Наличие в Калифорнии собственных стандартов де-факто делает их обязательными для производителей автомобилей, которые не могут себе позволить производить различные по выбросам модели для различных штатов США. Президент Дональд Трамп заявляет, что только принятые им меры спасут от банкротства американских производителей и расширят занятость рабочих.



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