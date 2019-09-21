Более 20 штатов США подали иск против Белого дома из-за стандартов выбросов

21 сентября 2019 02:37 (UTC+04:00)

Почти половина штатов США подала в суд на администрацию Дональда Трампа, которая решила лишить Калифорнию права самостоятельно устанавливать стандарты парниковых выбросов и выхлопов автомобилей, сообщил в Twitter губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Калифорния подает в суд на администрацию Трампа, которая отозвала наши возможности ограничивать загрязнение воздуха автомобилями и устанавливать собственные стандарты выхлопов автомобилей. Последние действия Трампа вредят качеству нашего воздуха, вредят нашему здоровью и экономике. Увидимся с ним в суде", - заявил Ньюсом. В иске участвуют 23 штата, столичный округ Колумбия, а также города Нью-Йорк и Лос-Анджелес.

Ранее администрация упразднила нормы регулирования 1970-х годов, по которым Калифорнии позволялось устанавливать собственные стандарты выхлопов. Эта мера затронет не только Калифорнию, но и 13 других штатов, а также столичный округ Колумбия, которые присоединились к более строгим калифорнийским стандартам. Позиция администрации такова, что ограничения выхлопов делают автомобили более дорогими и мешают потребителям покупать более новые и безопасные, но не такие эффективные с точки зрения выхлопов автомобили.

"Мы не позволим одному штату навязывать свою политическую повестку дня другим 49 штатам", - заявила министр транспорта Элейн Чао.

Власти Калифорнии ссылаются на решение Верховного суда от 2007 года, что исключения для этого штата не мешают федеральным властям устанавливать собственные стандарты для выхлопов.

Наличие в Калифорнии собственных стандартов де-факто делает их обязательными для производителей автомобилей, которые не могут себе позволить производить различные по выбросам модели для различных штатов США. Президент Дональд Трамп заявляет, что только принятые им меры спасут от банкротства американских производителей и расширят занятость рабочих.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
США перебрасывают дополнительные войска и средства ПВО на Ближний Восток из-за Ирана
Другие страны 03:25
В США четыре человека погибли в ДТП с туристическим автобусом
Другие страны 03:15
Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями покидает свой пост
Другие страны 02:30
Сальвадор и США подписали миграционное соглашение
Другие страны 02:15
Глава МИД Ирана: США нет среди стран, с лидерами которых встретится Роухани на ГА ООН
Другие страны 01:13
США вводят санкции в отношении Национального банка Ирана
Другие страны 20 сентября 22:00
Лента новостей
США перебрасывают дополнительные войска и средства ПВО на Ближний Восток из-за Ирана
Другие страны 03:25
В США четыре человека погибли в ДТП с туристическим автобусом
Другие страны 03:15
В Мексике задержали подозреваемого в убийстве оператора Discovery
Другие страны 03:10
В работе 74-й сессии Генассамблеи ООН примут участие 196 делегаций
Другие страны 03:00
Проведение соревнований в Баку всегда на высшем уровне - президент Технического комитета Азиатского союза гимнастики
Азербайджан 02:40
Лукашенко поручил МИД Белоруссии подписать соглашение с ЕС об упрощении выдачи виз
Другие страны 02:31
Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями покидает свой пост
Другие страны 02:30
Число погибших при подрыве автобуса в Ираке возросло до 12
Арабские страны 02:28
Сальвадор и США подписали миграционное соглашение
Другие страны 02:15