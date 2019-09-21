США перебрасывают дополнительные войска и средства ПВО на Ближний Восток из-за Ирана

21 сентября 2019 03:25 (UTC+04:00)

США перебрасывают дополнительные войска и средства ПВО на Ближний Восток в связи с ситуацией вокруг Ирана. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер в пятницу на брифинге для журналистов в Пентагоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию, Саудовская Аравия запросила международную поддержку в целях защиты важнейшей инфраструктуры королевства. Содействие запросили и ОАЭ. В ответ на запросы президент одобрил развертывание сил США, которые будут оборонительными по своему характеру и будут в основном отвечать за противовоздушную и противоракетную оборону. Мы также будем работать над ускорением доставки военной техники Саудовской Аравии и ОАЭ, чтобы укрепить их потенциал самообороны", - подчеркнул министр.

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